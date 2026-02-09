Das israelische Sicherheitskabinett hat israelischen Medien zufolge am Sonntag mehrere Maßnahmen gebilligt, die nach Einschätzungen von Beobachtern zu einer Ausweitung des israelischen Siedlungsbaus führen werden. Demnach sollen Genehmigungen für Bauvorhaben von Siedlern in Hebron künftig ausschließlich von israelischen Behörden erteilt werden. Bislang bestimmten sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung, die der Palästinensischen Autonomiebehörde untersteht. Zudem sollen Grundbucheinträge im Westjordanland erstmals öffentlich zugänglich gemacht werden. Die israelische Nachrichtenseite ynet schrieb , auf diese Weise könnten Kaufinteressenten Landbesitzer direkt kontaktieren. Außerdem hat das Sicherheitskabinett den Berichten zufolge frühere Regelungen, die den Landkauf von Siedlern verhindert haben, abgeschafft.

International stoßen die Beschlüsse auf Kritik. Die EU verurteile „die Entscheidungen des israelischen Sicherheitskabinetts, die israelische Kontrolle im Westjordanland auszuweiten“, sagte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. „Dieser Schritt ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung“. Kritik kam auch von der palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die Teile des Westjordanlands verwaltet. Israel intensiviere damit seine Bemühungen, das Westjordanland zu annektieren. Saudi-Arabien, die Türkei und andere muslimisch geprägte Länder teilten in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, die Entscheidungen verhinderten eine Zweistaatenlösung.

Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der Seite an Seite mit Israel existiert. Israels rechts-religiöse Regierung lehnt eine Zweistaatenlösung mit der Begründung ab, ein palästinensischer Staat gefährde die Existenz des jüdischen Staats.

In der Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind mehrere Hardliner, die eine Annexion des Westjordanlands fordern. Die US-Regierung lehnt dies ab. Netanjahu will US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington treffen. „Es bleibt unklar, ob die Kabinettsentscheidungen mit den Amerikanern abgestimmt waren“, schrieb ynet.

Die Regierung treibt den Siedlungsausbau im Westjordanland und in Ost-Jerusalem stetig voran. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700 000 israelische Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.