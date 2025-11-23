Über den 7. Oktober 2023 könnte man viele Geschichten erzählen von Grausamkeit und Verzweiflung. Rund 1200 Menschen wurden an diesem Tag von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Israel ermordet, auf einem Musikfestival, in ihren Wohnungen und Autos. 251 wurden nach Gaza verschleppt.

Es gibt aber auch eine Heldengeschichte, nämlich die des pensionierten Generalmajors Noam Tibon, 63 Jahre alt, der seinen Sohn, dessen Frau und seine zwei kleinen Enkeltöchter aus ihrem Haus im Kibbuz Nahal Oz rettete.

Der kanadische Regisseur Barry Avrich hat Tibons Fahrt von Tel Aviv zum Haus seines Sohnes am Rand des Gazastreifens kürzlich als Dokumentation verfilmt. Der Film erzählt, wie Tibon sich nach dem Anruf seines Sohnes Amir mit seiner Frau und nur mit einer Pistole bewaffnet in sein Auto setzte. Wie sie unterwegs Überlebenden und Verletzten halfen und wie Tibon in ein Gefecht mit Hamas-Kämpfern geriet. Wie er schließlich bis nach Nahal Oz kam und seine Familie aus dem Schutzraum befreite, in dem sie ausharrten.

Israels komplette Führung habe versagt, sagt Tibon

Nun, zwei Jahre später, hat Tibon bekannt gegeben, dass er in die Partei des Oppositionsführers Jair Lapid eingetreten ist. „Am 7. Oktober habe ich das Versagen mit eigenen Augen gesehen – die gesamte Militärführung einschließlich der Geheimdienstchefs und Netanjahus gesamte gescheiterte Regierung“, sagte er israelischen Medien: „Israel braucht eine andere Führung.“

Noam Tibon war bereits vor dem 7. Oktober ein bekanntes Gesicht in Israel. Er hatte lange in führenden Positionen im israelischen Militär gedient. Sein Sohn, Amir Tibon, ist Journalist und arbeitet für die linke Tageszeitung Haaretz. Der hatte die Geschichte seiner Rettung bereits zwei Wochen nach dem 7. Oktober öffentlich erzählt. Damals berichtete Amir Tibon, dass er mit seiner Frau und seinen Töchtern, damals ein Jahr und drei Jahre alt, mehr als acht Stunden in ihrem verbarrikadierten Haus im Dunkeln saß und den Kindern erklärte, dass sie still sein mussten. Sie waren ein Jahr und drei Jahre alt. Er habe die Schüsse gehört und einen Kollegen angerufen, der ihm erklärte, dass nicht nur in ihrem Dorf, sondern an vielen Orten im Süden Israels Menschen getötet wurden. In der Whatsapp-Gruppe des Kibbuz schrieben seine Nachbarn, dass Terroristen in ihre Häuser einbrachen. Amir Tibon sagte, er habe realisiert, dass sie so schnell niemand aus ihrer Lage befreien würde. Also habe er seinen Vater angerufen.

Noam Tibon sagte später in der US-Sendung „60 Minutes“, seine Frau und er seien an Polizeiblockaden vorbeigefahren. Unterwegs brachten sie noch ein Paar in Sicherheit, das von dem angegriffenen Musikfestival geflohen war und sich in einem Wald versteckt gehalten hatte. Sie sahen die brennenden Autos und Leichen auf den Straßen, Tibon setzte seine Frau ab und fuhr mit einem Soldaten weiter, den er unterwegs getroffen hatte. Später, nach einem Schusswechsel mit Hamas-Kämpfern, fuhr er dann gemeinsam mit einem anderen früheren General, drei Jahre älter als er. Als die beiden Männer Nahal Oz erreichten, seien sie wie im Häuserkampf vorgedrungen, bis sie schließlich das Haus seines Sohnes erreichten. Der erinnert sich, wie seine Tochter schließlich sagte: „Opa ist da.“ Und dass sie alle weinten.

Der Parteichef der zentristischen Partei Jesch Atid, Jair Lapid, begrüßte Tibons Eintritt in seine Partei. Dieser bestärke die Partei in ihren Zielen, darunter auch der „Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission“. Letzteres gehört derzeit zu den wichtigsten Forderungen der Opposition und der Zivilgesellschaft im anlaufenden israelischen Wahlkampf: Sie wollen Antworten auf die Frage finden, warum Israels Regierung, seine Armee und die Polizei ihre Bürger nicht besser schützen konnten.