Ein israelisches Gericht hat einen palästinensischen Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Vision zu zwölf Jahren Haft verurteilt . Davon solle die bereits abgesessene Haft abgezogen werden, hieß es im Urteil des Bezirksgerichts in Beerscheva. Mohammed el-Halabi sitzt bereits seit sechs Jahren im Gefängnis. Er wurde auch zu weiteren 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht hatte El-Halabi im Juni schuldig gesprochen, weil er Hilfsgelder an die im Gazastreifen herrschende Hamas übermittelt habe. Er wurde in weiteren Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und illegalen Waffenbesitzes. Israel hatte El-Halabi im Juni 2016 festgenommen. Er habe für die im Gazastreifen herrschende Hamas Millionensummen Hilfsgelder abgezweigt, lautete der Vorwurf. Vor Gericht plädierte er auf nicht schuldig. World Vision hatte nach der Festnahme die Arbeit im Gazastreifen eingestellt.