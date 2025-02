Geiseln seit 500 Tagen im Gazastreifen

Der 7. Oktober 2023 war der Tag, der Israel so sehr erschüttert hat wie kaum ein anderer in der Geschichte des Landes. In den frühen Morgenstunden griffen Hamas-Kämpfer zahlreiche Orte, Kibbuze und Armeestützpunkte entlang der Grenze zum Gazastreifen an. Bei dem Massaker wurden mehr als 800 Zivilisten und rund 370 Soldaten getötet. Etwa 250 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Auch an diesem Montag, 500 Tage später, befinden sich noch 73 Geiseln in der Gewalt der Hamas, vermutlich lebt nur noch etwa die Hälfte von ihnen.



Das Forum der Angehörigen der Entführten hat für heute unter dem Motto „Holt sie aus der Hölle“ zu Kundgebungen und einem Tag des Fastens aufgerufen, um an ihr Schicksal zu erinnern. Das Fasten soll am frühen Mittag beginnen und am Abend mit einer Kundgebung in Tel Aviv enden.