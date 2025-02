Suche nach Stabilität für Syrien bei Konferenz in Paris

In Paris beraten an diesem Donnerstag internationale Vertreter über die Zukunft Syriens. Ziel der Konferenz ist es, den Übergangsprozess und den Wiederaufbau des in großen Teilen zerstörten Landes voranzutreiben. Neben der Türkei, den USA, arabischen Staaten, den Vereinten Nationen und der Europäischen Union nimmt Deutschland, vertreten durch Außenministerin Annalena Baerbock, an der Konferenz teil. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa wird nicht an der Konferenz teilnehmen, stattdessen reist Außenminister Assad al-Schalbani nach Frankreich.





Syrien ist in weiten Teilen zerstört. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs ist die Wirtschaft im Land um 85 Prozent geschrumpft. Die Kosten für den Wiederaufbau werden derzeit auf mindestens 250 bis 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Übergangspräsident al-Scharaa hatte zuletzt wiederholt die Aufhebung der Sanktionen gefordert, die sich gegen die inzwischen gestürzte Assad-Regierung richteten. Frankreich hatte sich in der EU für Lockerungen starkgemacht. Die USA und die EU haben zwar die Lockerung einiger Strafmaßnahmen in Aussicht gestellt oder angekündigt. Einen Plan für die Aufhebung gibt es von EU-Seite bisher aber nicht.



Konkrete Summen für den Wiederaufbau werden in Paris noch nicht erwartet, schreibt SZ-Korrespondent Raphael Geiger. Er hat die Situation in Syrien hier zusammengefasst: