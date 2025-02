Libanon und die Vereinten Nationen kritisieren verzögerten Abzug israelischer Truppen

Die israelische Armee hat sich Medienberichten zufolge fast vollständig aus Südlibanon zurückgezogen. Anders als vorgesehen, bleiben jedoch Truppen an fünf Posten in Grenznähe stationiert. Die libanesische Führung fordert unterdessen den kompletten Abzug der israelischen Armee. Man sehe jeden Verbleib israelischer Soldaten als Besatzung an. Libanon habe das Recht, alle Mittel einzusetzen, um einen Rückzug des israelischen Militärs zu erzwingen, sagte ein Sprecher des libanesischen Präsidenten.



Auch die Vereinten Nationen kritisierten den verzögerten Abzug der israelischen Truppen aus Libanon. „Eine weitere Verzögerung dieses Prozesses ist nicht das, was wir uns erhofft hatten“, erklärten die UN-Beobachtermission Unifil in Libanon und die zuständige UN-Sonderkoordinatorin Jeanine Hennis-Plasschaert.



Nachdem Abzug der israelischen Truppen teilte die libanesische Armee mit, sie sei in von Israel geräumte Ortschaften nachgerückt. Dabei habe sie Straßen freigeräumt sowie Minen und nicht explodierte Sprengkörper beseitigt, um die Rückkehr der Bewohner vorzubereiten. Viele der Orte seien stark beschädigt worden. „Wir wissen, dass wir in unseren Häusern vielleicht nichts vorfinden werden, aber zumindest sind wir wieder auf unserem Land und werden wiederaufbauen, was wir verloren haben“, sagte ein Bewohner eines der Grenzdörfer einem lokalen Fernsehsender.



Der vollständige Abzug der israelischen Truppen war Teil der Waffenruhe, die Ende November zwischen Israel und der Hisbollah vereinbart wurde. Die Frist zur Umsetzung dieser Vereinbarung läuft an diesem Dienstag aus. Israel begründet den Verbleib an den fünf Standorten in Libanon damit, dass die libanesische Armee nicht schnell genug nachgerückt sei und somit ihre Verpflichtung nicht erfüllt habe.