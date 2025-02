Die islamistische Hamas im Gazastreifen will die für diesen Samstag vorgesehene nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschieben. Israel halte sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe, teilte Hamas-Sprecher Abu Obeida zur Begründung mit.Am Samstag wollten die Extremisten eigentlich drei weitere Geiseln freilassen. Dies werde erst möglich, wenn sich Israel wieder an die Vereinbarungen halte, hieß es nun. Die Hamas stehe aber grundsätzlich zu der Abmachung der seit 19. Januar für zunächst sechs Wochen geltenden Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser, bekräftigte Obeida. Israel hingegen habe die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen verzögert, das Feuer an verschiedenen Stellen des Küstenstreifens eröffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern behindert, begründete er die Verschiebung der Freilassung. Die Hamas hingegen habe sich an alle Abmachungen gehalten.Die israelische Regierung pochte umgehend auf die Einhaltung der Vereinbarungen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde noch am Montag Konsultationen zur Sicherheitslage einberufen, sagte ein Regierungsmitarbeiter Reuters. Das sogenannte Sicherheitskabinett, dem nur eine begrenzte Anzahl der Minister angehören, werde Dienstag tagen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnete die Ankündigung der Hamas als „eindeutige Verletzung der Waffenruhe“ und versetzte die Armee, die noch im Gazastreifen stationiert ist, in höchste Alarmbereitschaft. Er habe das Militär angewiesen, sich "auf jedes mögliche Szenario in Gaza vorzubereiten", betonte Katz laut Times of Israel. Vor allem die Gemeinden an der Grenze zu Gaza werden besonders geschützt. Die israelische Armee erhöht ihre Einsatzbereitschaft. Die Truppen im Südkommando seien verstärkt worden, teilt das Militär mit. Urlaube seien verschoben worden.Seit Beginn der Waffenruhe hat die Hamas bisher 16 von insgesamt 33 israelischen Geiseln freigelassen. Außerdem kamen fünf Thailänder frei, dies war aber nicht Teil der Vereinbarung mit Israel. Im Gegenzug entließ Israel 583 inhaftierte Palästinenser von vorgesehenen 1 904 Häftlingen.