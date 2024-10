Israelische Armee setzt Angriffe in Libanon und in Gaza fort

Während sich Israels Armee auf einen Vergeltungsschlag gegen Irans Raketenangriff vorbereitet, geht sie in Libanon und im Gazastreifen weiter mit heftigen Angriffen gegen proiranische Milizen vor. In Libanon bombardiere man derzeit im Kampf gegen die Hisbollah „Terrorziele“ im Raum der Hauptstadt Beirut, gab die Armee in der Nacht ohne Nennung von Einzelheiten bekannt.



Bis zum Morgen meldete die libanesische Staatsagentur NNA dort etwa 25 Angriffe, örtliche Medien berichteten ebenfalls von massiven Attacken im Laufe der Nacht und am Morgen. Unter anderem seien in der Gegend nahe dem internationalen Flughafen eine Tankstelle getroffen worden und ein Gebäude, in dem Arzneimitteln gelagert gewesen seien. In den Vororten südlich der Hauptstadt seien es die heftigsten Bombardierungen seit Beginn der israelischen Angriffe dort gewesen, berichtete NNA. Die Explosionen seien auch im Zentrum von Beirut zu hören gewesen.



Auch im Süden Libanons setzte Israel die Angriffe fort, unter anderem im Raum Nabatijeh. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es seien weitere 23 Menschen getötet und mehr als 90 weitere verletzt worden. Nach dessen Angaben wurden seit Beginn der neuen Konfrontationen zwischen Israel und der Hisbollah in Libanon vor einem Jahr mehr als 2 000 Menschen getötet und nahezu 10 000 weitere verletzt. Das Ministerium unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern.



In einem Gebiet im Zentrum des Gazastreifens hat die israelische Armee nach eigenen Angeben zwei Kommandozentralen der islamistischen Hamas angegriffen. Eine habe sich in einer ehemaligen Schule befunden, die andere in einer früheren Moschee.



Die Streitkräfte hätten vor den „präzisen“ Angriffen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern, erklärte die israelische Armee. Von Seiten der Palästinenser hieß es, dass es in dem Gebiet mindestens 15 Tote und Dutzende Verletzte gegeben habe. Weder diese Berichte noch die Angaben der israelischen Armee ließen sich unabhängig überprüfen.