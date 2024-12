Berichte: Tote bei Panik in Klinik im nördlichen Gazastreifen

In der Nacht kam es Berichten zufolge zu chaotischen Szenen in einem Krankenhaus im Norden des Gazastreifens. Schwere Bombardierungen und ein israelischer Panzer vor der Tür haben an der Kamal-Adwan-Klinik nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Panik ausgelöst. Obwohl es keinen offiziellen Räumungsaufruf der israelischen Armee gab, hätten sich in der Nacht Berichte über einen bevorstehenden Angriff verbreitet, sagte der WHO-Vertreter für die von Israel besetzten Gebiete, Rik Peeperkorn. Menschen seien über die Mauern geklettert, um zu fliehen, es habe Berichte über Tote gegeben.



Die WHO habe nach wochenlangen erfolglosen Versuchen erst vor wenigen Tagen ein Nothilfeteam zu dem Krankenhaus bringen können, darunter zwei indonesische Chirurgen, sagte Peeperkorn. Sie hätten sich heute Morgen gemeinsam mit einem Strom der Fliehenden in Sicherheit gebracht und über die Ereignisse berichtet.



Nach Angaben von Peeperkorn warten schätzungsweise 12 000 verletzte und kranke Menschen dringend auf eine Ausreise, weil sie vor Ort nicht behandelt werden können. Vor dem Beginn der Kämpfe vor mehr als einem Jahr hätten jeden Tag 50 Patientinnen und Patienten den Gazastreifen zur Behandlung verlassen. Seit Mai hätten nur rund 380 in Sicherheit gebracht werden können, überwiegend in die Vereinigten Arabischen Emirate. Darunter sind sowohl Menschen, die durch die israelischen Bombardierungen schwer verletzt wurden als auch Krebskranke. Peeperkorn forderte sichere Routen für die Menschen, die dringend Hilfe im Ausland benötigten.