Tote deutsch-israelische Geisel aus dem Gazastreifen geborgen

Dutzende Tote bei Angriffen in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 47 Menschen getötet worden. 17 Tote und zahlreiche Verwundete habe es beim Beschuss eines Zeltlagers in al-Mawasi gegeben, teilten Mediziner mit. Der zivile Rettungsdienst erklärte, bei dem Angriff seien mehrere Zelte in Brand geraten, in denen vertriebene Familien untergebracht gewesen seien. Ein weiterer Luftangriff habe drei Häuser in Gaza-Stadt getroffen, hieß es bei den dortigen Rettungsdiensten. Dabei habe es mindestens zehn Tote und viele Verletzte gegeben. Viele Opfer seien noch unter den Trümmern eingeschlossen, die Rettungsarbeiten dauerten an.



Israelische Streitkräfte beschossen außerdem nach Angaben des Direktors des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahija im Norden des Gazastreifens die Klinik den fünften Tag in Folge. Drei seiner medizinischen Mitarbeiter seien bereits am Dienstagabend verwundet worden, einer davon schwer. Israel werfe von Drohnen Bomben ab, die mit Schrapnellen gefüllt seien. Bewohner der drei Städte Dschabalia, Beit Lahiya und Beit Hanoun sagten, Israels Militär habe Dutzende Häuser gesprengt.



Die palästinensische hat Israel wiederholt vorgeworfen, dass das Militär versuche, die Menschen durch Zwangsevakuierungen und Bombardierungen aus dem nördlichen Gazastreifen zu vertreiben, um eine Pufferzone zu schaffen, die nach Kriegsende nicht mehr besiedelt werden könne. Die israelische Armee bestreitet das.