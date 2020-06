Israels Parlament bekommt mindestens zwölf neue Abgeordnete. Sie übernehmen die Mandate von Parteikollegen, die ein Ministeramt ausüben. Alleine 12 der 15 Politiker der blau-weißen Fraktion von Benny Gantz sitzen in der neuen Regierung. Weil sie nicht zusätzlich Parlamentsarbeit verrichten können, strengte die Partei eine Gesetzesänderung an. 66 der 120 Abgeordneten stimmten dafür. Die Opposition kritisierte, dass dadurch Kosten von rund 5 Millionen Euro pro Jahr entstehen. Laut Medienberichten verlangte Premier Benjamin Netanjahu vom Likud als Preis für die Zustimmung von Gantz eine Nachbesserung beim Koalitionsvertrags. Netanjahu will sicherstellen, dass er bei Neuwahlen in jedem Fall Übergangspremier ist. Laut derzeitiger Regelung würde Netanjahu nur dann Übergangspremier, wenn der Oberste Gerichtshof vor November 2020 Teile des Koalitionsvertrages für ungültig erklärt und so Neuwahlen auslöst.