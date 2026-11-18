Das israelische Parlament hat am Dienstagabend mit Matan Kahana einen Gegner der Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu seinem neuen Präsidenten gewählt. „Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel , und ich will Präsident für alle sein“, sagte Kahana in seiner Antrittsrede. Kahana gehört der Mitte-rechts-Partei Jaschar von Gadi Eisenkot an, Netanjahus wichtigstem Rivalen. Er erhielt nach Angaben der Knesset-Pressestelle 66 Stimmen, sein Gegenkandidat 52.

Mit dem Amt ist erheblicher Einfluss verbunden, etwa darauf, welche Gesetzentwürfe zur Abstimmung kommen. Die Wahl könnte ein erster Schritt zu einer Abkehr von Netanjahus Politik sein. Die rechte Likud-Partei des Ministerpräsidenten verurteilte die Abstimmung. Kahana sei „mit den Stimmen von Terrorunterstützern“ gewählt worden, erklärte sie. Netanjahu hatte bei der Parlamentswahl am 27. Oktober seine Mehrheit verloren. Eisenkot ist mit der Regierungsbildung beauftragt, hat jedoch ebenfalls keine Mehrheit.