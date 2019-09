Eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, bei seiner Wiederwahl Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren. Israel werde seine Souveränität auf alle israelischen Siedlungen ausweiten, sagte Netanjahu.

Mehr als 400 000 Israelis leben in etwa 120 Siedlungen, die - Straßen und Versorgungssysteme eingeschlossen - ungefähr 60 Prozent der eigentlichen Fläche des Westjordanlandes ausmachen. Schon vor der Parlamentswahl im April hatte Netanjahu angekündigt, israelische Siedlungen im Westjordanland in das israelische Staatsgebiet einzuverleiben, dies aber nicht in die Tat umgesetzt.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje warnt vor einem solchen Schritt. "Das palästinensische Gebiet ist nicht Teil von Netanjahus Wahlkampagne", sagte Schtaje einer Stellungnahme seines Büros zufolge. Netanjahu sei der zentrale "Saboteur des Friedensprozesses" und Israel werde langfristig der Verlierer sein, wenn der Ministerpräsident durch die Annektierung der Siedlungsblöcke die Wahlen kurzfristig gewinnen wolle.

Bei der Parlamentswahl am 17. September zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Netanjahus rechtskonservativem Likud und dem oppositionellen Bündnis der Mitte von Ex-Militärchef Benny Gantz, ab.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Im Oslo-Abkommen von 1995 wurde das Westjordanland in die Gebiete A, B und C aufgeteilt. Die A-Gebiete bestehen aus den größeren Städten wie Ramallah, Bethlehem und Nablus und wurden der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt. In den B-Gebieten, in denen vor allem ländliche Gemeinden liegen, haben die Palästinenser die administrative Kontrolle, die Israelis sind für die Sicherheit zuständig. Die C-Gebiete - derzeit rund 60 Prozent des Territoriums - kontrollieren alleine die Israelis. Diese Einteilung war ursprünglich nur für eine Übergangszeit bis zur endgültigen Schaffung eines palästinensischen Staates vorgesehen.