Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erwägt einem Medienbericht zufolge eine Ausweitung der Offensive im Gazastreifen und die Einnahme des gesamten Palästinenser-Gebiets. Der TV-Sender Channel 12 beruft sich dabei auf einen Insider aus dem Büro Netanjahus. Der Regierungschef werde an diesem Dienstag sein Kabinett einberufen, um eine Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen, berichten israelische Medien. Der Jerusalem Post zufolge hat Netanjahu die vollständige Besetzung des Gazastreifens bereits beschlossen, einschließlich militärischer Operationen in Gebieten, in denen die Hamas israelische Geiseln gefangen hält. Die Zeitung beruft sich ebenfalls auf eine Quelle im Büro des Regierungschefs, eine Stellungnahme der israelischen Regierung lag am Montagabend nicht nicht vor.