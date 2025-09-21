Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Vision einer Friedensregelung mit den verfeindeten Nachbarländern Syrien und dem Libanon skizziert. „Unsere Siege im Libanon gegenüber (der Schiitenmiliz) Hisbollah haben ein Gelegenheitsfenster eröffnet, zu einer Möglichkeit, die vorher nicht vorstellbar war, (...) und das ist die Möglichkeit eines Friedens mit unseren nördlichen Nachbarn“, sagte Netanjahu während der wöchentlichen Kabinettssitzung. „Wir unterhalten Kontakte mit den Syrern, es gibt gewisse Fortschritte“, sagte er. Auch Kontakte mit dem Libanon seien „nicht möglich gewesen ohne unseren klaren Sieg an der nördlichen Front und anderen Fronten“, sagte der Regierungschef. Seit Ende November gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Beide Seiten werfen sich jedoch Verstöße vor. Das israelische Militär greift nahezu täglich weiter an, um nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah zu treffen.