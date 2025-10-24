Ron Dermer führte die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln, er weiß, wie er mit Trump reden muss. Schon lange vertraut Israels Premier niemandem mehr als dem Minister. In der Bevölkerung sieht das anders aus.

Als Ron Dermer Ende Dezember 2022 sein Amt als Israels „Minister für strategische Angelegenheiten“ antrat, gab ihm Premier Benjamin Netanjahu drei Aufgaben. Er sollte dafür sorgen, dass Iran nie über Atomwaffen verfüge, sich um das bilaterale Verhältnis zu den USA kümmern und die Beziehungen zu weiteren arabischen Nachbarn verbessern. So erzählte es Dermer im Juli 2025 im US-Podcast „Call Me Back“, und schon damals war sein Portfolio beträchtlich gewachsen.