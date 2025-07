Zwei ultra-orthodoxe Parteien haben im Streit um die Einberufung frommer Juden ihren Austritt aus der Koalition angekündigt. Was dem Premier noch bleibt, um sein Regierungsbündnis zu retten.

Von Reymer Klüver

Israel steht vor einer Regierungskrise und einem turbulenten innenpolitischen Sommer. Die ultraorthodoxe Schas-Partei kündigte am späten Mittwochabend ihren Rückzug aus dem rechten Regierungsbündnis von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an. Damit verlöre der Premier seine Mehrheit in der Knesset, dem 120-köpfigen israelischen Parlament. Schas stellt elf Abgeordnete.