Sechs Wochen bleiben ihm, dann muss der Oppositionschef eine Regierung gebildet haben. Vertrauen könnte er aber schon bald gewinnen: Wenn er im Parlament die Fehler des aktuellen Premiers vor dem Massaker am 7. Oktober aufarbeitet.

Eine sehr wichtige Zahl in Israels Politik ist die 61. So viele Stimmen braucht es für eine Mehrheit im Parlament, der Knesset. Die 120 Abgeordneten, die Ende Oktober Mandate errungen haben, sollten an diesem Dienstag vereidigt werden – und danach geht das Ringen um die neue Regierung los. Gerade Oppositionsführer Gadi Eisenkot hat keine Zeit zu verlieren. Seit Präsident Isaac Herzog Eisenkot am Sonntag den Auftrag erteilt hat, bleiben ihm 28 Tage zur Bildung einer Koalition, wobei die Frist um 14 Tage verlängert werden kann.