In einem seit Wochen von israelischen Siedlern belagerten Dorf im Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Dutzende israelische Randalierer hätten sich in einem palästinensischen Haus verschanzt, während palästinensische Einwohner zugegen gewesen seien, bestätigte Israels Armee. Ungewöhnlich deutlich kritisierte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Vorfall. Er verurteile aufs Schärfste „die kriminellen Gewalttaten, die von einer Handvoll Gesetzesbrechern verübt“ worden seien. „Sie fügen der gesetzestreuen Siedlerbevölkerung großen Schaden zu, behindern die israelische Armee bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und schaden dem Ansehen Israels in der Welt.“ Er erwarte, dass die Randalierer so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden.