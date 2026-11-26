Zur Freude von Israels Ministerpräsident empfehlen die Richter, wesentliche Anklagepunkte in den Prozessen gegen ihn fallenzulassen. Ist das nun so etwas wie ein Freispruch? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Seit fast zehn Jahren beschäftigen sich Israels Strafverfolgungsbehörden und Gerichte mit Vorwürfen gegen den langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Im Raum steht der Verdacht, Netanjahu und seine Frau Sara hätten Luxusgeschenke angenommen, es geht um mögliche Bestechung, Betrug und Vertrauensbruch. Am Mittwoch haben die Richter der Staatsanwaltschaft empfohlen, zwei der drei laufenden Prozesse fallen zu lassen oder zu überdenken. Antworten auf die wichtigsten Fragen.