Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kann trotz der Korruptionsanklage gegen ihn im Amt bleiben. Das teilte Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit am Montag mit, der vergangene Woche Netanjahus Anklage wegen Betrugs, Vertrauensbruchs und Bestechung bekanntgegeben hatte. Daraufhin hatten politische Gegner Netanjahus Rücktritt gefordert. Mandelblit bestätigte die vorherrschende Rechtsmeinung, dass ein angeklagter Premier im Amt bleiben kann. Per Gesetz sind andere Amtsträger, auch Minister, verpflichtet, bei Anklage wegen Straftaten zurückzutreten. Netanjahu nannte die Anklage "versuchten Putsch" und weigerte sich, zurückzutreten. Die Anklage kam inmitten eines politischen Patts nach der zweiten Parlamentswahl in diesem Jahr. Falls bis 11. Dezember keine neue Regierung zustande kommt, gibt es die dritte Parlamentswahl binnen zwölf Monaten.