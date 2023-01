Von Peter Münch, Tel Aviv

Mitte der Woche ist es wieder mal hoch hergegangen in der Knesset, dem israelischen Parlament. Auf der Tagesordnung im Rechtsausschuss stand die geplante Reform des Justizwesens, und der zuständige Minister Jariv Levin holte groß aus. "Die Zeit ist gekommen, die Demokratie wiederherzustellen", sagte er. Für die Opposition klang das wie Hohn, sie sieht in der Reform einen Anschlag auf die Demokratie, und von der ersten Minute an erschall lautstarker Protest. Doch der Ausschussvorsitzende, ein Kollege aus Levins Koalitionslager, hatte schnell eine Lösung parat: Er drehte den Abgeordneten der Opposition einfach die Mikrofone ab.

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das politische Klima im Land, das sich im Eiltempo gefährlich aufheizt seit dem Amtsantritt der neuen rechts-religiösen Regierung unter Benjamin Netanjahu vor gerade einmal zwei Wochen. Im Parlament, in den Medien, auf den Straßen und in jedem Winkel des Landes wird erbittert gestritten. Schlagworte schwirren durch die Luft vom "Staatstreich" oder "Regimewechsel", manche prophezeien bereits ein Blutvergießen oder warnen, wie der frühere Verteidigungsminister Benny Gantz, gar vor einem Bürgerkrieg.

Detailansicht öffnen Der Justizminister Jariv Levin (l.) mit Benjamin Netanyahu in der Knesset. (Foto: Gil Cohen-Magen/AFP)

Tatsächlich geht die neue Regierung auf allen Feldern mit einer solchen Wucht ans Werk, dass sich die Opposition schier überrollt fühlt. Die Religiösen in der Regierung pochen darauf, dass künftig überall die Sabbatruhe eingehalten werden soll. Die Nationalisten forcieren die Siedlungsbaupläne und zeigen zugleich der Palästinensischen Autonomiebehörde von Präsident Mahmud Abbas durch finanzielle Sanktionen, dass nun ein neuer Wind weht. Vor allem aber wird die Axt angelegt an einem Grundpfeiler der israelischen Demokratie, dem Justizwesen.

Zuständig dafür ist Minister Levin von der Likud-Partei. Er ist ein treuer Gefolgsmann von Regierungschef Netanjahu, der mit der Justiz bekanntermaßen seit Langem schon auf Kriegsfuß steht wegen des gegen ihn laufenden Korruptionsprozesses. Fast überfallartig hatte Levin bereits wenige Tage nach Amtsantritt in einer Pressekonferenz seine Reformpläne für das Justizwesen angekündigt. Nur eine Woche später präsentierte er im zuständigen Knesset-Ausschuss schon die ersten Gesetzentwürfe.

Die Regierung will die Kontrolle über das Oberste Gericht übernehmen

Die Zielrichtung: Die Regierung will die Kontrolle über das Oberste Gericht übernehmen. Den dortigen Richtern kommt bislang eine besondere Rolle als Hüter der Demokratie zu, weil Israel keine ausformulierte Verfassung hat, sondern nur ein Bündel sogenannter Grundgesetze. Das Oberste Gericht hat deshalb die Macht, Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden, für ungültig zu erklären, wenn sie gegen diese Grundgesetze verstoßen.

Ein solches Einspruchsrecht soll den Richtern nun genommen werden. Geplant ist dazu eine gesetzlich verankerte sogenannte Überwindungsklausel, mit der das Parlament jedes Urteil des Obersten Gerichts wieder aushebeln könnte. Levins Gesetzentwurf zufolge soll dafür eine Mehrheit von 61 der insgesamt 120 Knesset-Abgeordneten ausreichen. Im Klartext: Jede Regierung kann mit ihrer Parlamentsmehrheit Gesetze nach Gusto verabschieden, ohne vom Obersten Gericht in die Schranken gewiesen zu werden. Die Gewaltenteilung wäre damit de facto aufgehoben.

Der Aufschrei darüber ist groß, er kommt von vielen Seiten - und ungewöhnlich scharf auch direkt aus den Reihen der Richter und sonstigen Justizangehörigen. Die amtierende Präsidentin des Obersten Gerichts Esther Chajut nutzte am Donnerstag einen Konferenzauftritt in Haifa zur Generalabrechnung mit den Regierungsplänen. Von einem "hemmungslosen Angriff" sprach sie, mit dem das "Justizsystem zerschlagen" werden solle. Zuvor schon hatte einer ihrer Vorgänger, Aharon Barak, die geplante Justizreform mit einem "Umsturz mit Panzern" verglichen. Hunderte Rechtsanwälte protestierten in mehreren Städten vor den Gerichtsgebäuden, in offenen Briefen warnen Juristen aus dem ganzen Land vor einer Aushöhlung der Demokratie.

"Diese Regierung muss schnell gestürzt werden, sonst ist es zu spät."

Aus der Schockstarre nach der Wahlniederlage und dem Machtverlust ist schnell auch die Opposition erwacht. Zwar ziehen deren Protagonisten, der frühere Premier Jair Lapid von der Zukunftspartei und Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz von der Partei Nationale Einheit, immer noch nicht an einem Strang. Doch zumindest marschieren sie in die gleiche Richtung: Lapid forderte am Freitag in einem Beitrag für die linksliberale Tageszeitung Haaretz: "Diese Regierung muss schnell gestürzt werden, sonst ist es zu spät." Gantz will "das Land zum Beben bringen" durch Massenproteste.

Unterstützung kommt obendrein von einigen Altvorderen wie dem früheren Premier- und Verteidigungsminister Ehud Barak, der mit fast 80 Jahren noch einmal in den "Kampf" ziehen will für Israels Demokratie. "Schlimme Dinge passieren, wenn gute Bürger still sind", schreibt er im Massenblatt Jediot Achronot. "Wenn eine Million Menschen auf die Straße gehen, wird diese Regierung stürzen." Der frühere General und spätere Abgeordnete der linken Meretz-Partei Jair Golan ruft zu zivilem Ungehorsam auf: "Keine freundlichen Demonstrationen mehr, nur Taten."

Das sind schrille Töne, und es ist ein breiter Block, der sich da formiert. Doch im Regierungslager zeigt man sich wenig beeindruckt. Im Gegenteil: Ein Abgeordneter namens Zvika Fogel aus der rechtsextremen Regierungspartei Jüdische Stärke ließ in dieser Woche aufhorchen, als er im öffentlichen Rundfunk forderte, die Oppositionsführer Lapid und Gantz sowie ein paar andere wegen "Verrats an Israel" einzusperren.

Netanjahu wies Fogel zwar zurecht. "In einem demokratischen Land verhaftet man nicht die Führer der Opposition", meinte er - aber er fügte noch an: "genauso, wie man die Bürger auch nicht zur Rebellion aufruft". Vom Podest des Wahlsiegers aus beschied er zudem die Gegner, dass er sich durch Kritik nicht aufhalten lassen werde. "Diese Regierung wird die Politik umsetzen, die sie versprochen hat und für die sie gewählt wurde."

Angesichts einer gesicherten Mehrheit der rechts-religiösen Koalition im Parlament bleibt der Opposition tatsächlich nicht viel mehr, als den Protest auf die Straße zu tragen. Zu einer ersten Demonstration vor einer Woche in Tel Aviv waren schätzungsweise 10 000 Menschen gekommen. An diesem Samstagabend sollen es deutlich mehr werden - und beide Seiten rüsten sich für eine Machtprobe.

Itamar Ben-Gvir, der rechtsradikale neue Minister für Nationale Sicherheit, hat die Polizei bereits angewiesen, hart durchzugreifen. Er hegt offenbar den Verdacht, dass die Sicherheitskräfte im liberalen Tel Aviv oft zu lasch zu Werke gehen. "Wenn ihr Wasserwerfer in Jerusalem einsetzt, dann erwarte ich, dass ihr sie auch in Tel Aviv zum Einsatz bringt", soll er Berichten zufolge bei einem Treffen mit den Polizeiführern gesagt haben. Oppositionsführer Lapid hat darauf sogleich geantwortet: "Wir werden laut sein, wir werden protestieren, und wir werden uns den Wasserwerfern entgegenstellen, die Ben-Gvir uns schickt."