Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erstmals eine Behandlung wegen eines bösartigen Prostatatumors bekanntgegeben. „Ich habe mich einer gezielten Behandlung unterzogen, die das Problem beseitigt hat, ohne Spuren zu hinterlassen“, teilte de 76-Jährige am Freitag auf X mit. Er sei gesund, sagte Netanjahu weiter. Der israelische Regierungschef war Ende 2024 bereits wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung operiert worden. Bei einer Nachuntersuchung sei der Tumor in einem sehr frühen Stadium entdeckt worden. Wann und wie genau er deshalb behandelt wurde, ließ er offen. Netanjahu veröffentlichte nun auch einen Gesundheitsbericht. Er habe diese Bekanntmachung jedoch verzögert, um zu verhindern, dass Irans Führung Propaganda verbreite. Während des Iran-Kriegs hatte es Gerüchte in den sozialen Medien gegeben, dass Netanjahu längst tot sei. Im In- und Ausland gibt es auch immer wieder Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Der israelische Premier wurde in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt.