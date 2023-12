Nahostkonflikt:Netanjahus Manöver mit dem Kriegsetat

Je länger er an der Macht bleibt, desto später kann es Untersuchungsausschüsse geben, so geht womöglich das Kalkül von Benjamin Netanjahu.

Weil das Land schlecht gegen den Angriff der Hamas geschützt war, finden viele Israelis, der Premierminister solle zurücktreten. Nun kommt heraus, dass seine Regierung noch mehr Geld für den Ausbau von Siedlungen ausgeben will - es geht um mehr als 100 Millionen Euro.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

In Israel wird Krieg geführt, das kostet Geld. Wie hoch die zusätzlichen Kosten sind, darüber gibt der modifizierte Haushalt Aufschluss, der am Mittwoch in der Knesset verabschiedet werden soll. Der Etat, der im Mai beschlossen wurde, wird für das laufende Jahr um umgerechnet 7,5 Milliarden Euro aufgestockt, damit die zusätzlichen Kosten abgedeckt werden können für die Armee, für die wegen der Raketenangriffe und der Massaker der Hamas Evakuierten und die Abfederung der ökonomischen Auswirkungen des inzwischen schon fast siebzig Tage dauernden militärischen Konflikts.