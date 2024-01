Israel bangt um noch mehr als 130 in Gaza festgehaltenen Geiseln. Doch eine Verhandlungslösung mit der Hamas rückt in weite Ferne. Das hat auch mit einem innenpolitischen Dilemma zu tun.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Weltweit sind die Familien der israelischen Geiseln unterwegs, um Druck zu machen zur Freilassung ihrer Angehörigen, die von der Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden. US-Präsident Joe Biden hat ihnen gerade wieder versichert: "Wir stehen an eurer Seite." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sie zu Wochenbeginn in Berlin empfangen. Sogar bei den Vermittlern in Katar haben sie schon vorgesprochen. Nur zu Hause, da häufen sich die schlechten Nachrichten.