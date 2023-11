TV-Kritik zu "Hart aber fair": Leberkäse, Alkohol und Menschenwürde (SZ Plus)

Ablauf der Verhandlungen: So chaotische Stunden erlebt auch das politische Berlin selten (SZ Plus)

SPD-Spitze will Reiche zu "Zukunftsabgabe" verpflichten. Für den Bundesparteitag im Dezember haben die beiden Parteichefs Saskia Esken und Lars Klingbeil einen Leitantrag vorgelegt, der für Kanzler Scholz neuen Konfliktstoff in der Koalition bringen dürfte. Die SPD will ihr Profil in der Ampel schärfen und durch eine Reform der Einkommensteuer mehr Geld für Bildung und Infrastruktur bereitstellen. Mit der FDP dürfte das aber kaum zu realisieren sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij lehnt Präsidentenwahl mitten im Krieg ab. "Ich meine, dass Wahlen jetzt nicht angebracht sind", sagte der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Videobotschaft. Politische Spalterei sei derzeit fehl am Platz. Ein Adjutant des ukrainischen Oberbefehlshabers stirbt bei einem Unfall. Zum Ukraine-Liveblog

Kampf gegen Russland: Selenskij feuert Kommandeur - nachdem dieser öffentlich über Schwierigkeiten gesprochen hat (SZ Plus)

Trump wettert bei Prozess in New York gegen Richter und Staatsanwälte. Verhandelt wird dort der Vorwurf, dass der frühere US-Präsident mit seiner Familie und seinem Unternehmen den Wert seiner Immobilien teilweise absurd aufgepumpt hat, um sich bei Kreditgebern Vorteile zu erschleichen. Trump ist in dem Betrugsverfahren als Zeuge geladen. Seine Äußerungen sind eine harte Geduldsprobe für den Richter - und mehr Anklage als Aussage. Zum Artikel

Machtkampf um Benkos Konzern spitzt sich zu. Es steht zunehmend schlechter um das Immobilien-, Handels- und Medienkonglomerat Signa Holding. Manche drängen den Gründer René Benko zu gehen - doch der lehnt das bislang ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Eskalation in Nahost

Netanjahu zeigt sich zu kurzen Feuerpausen bereit. Es sei stets möglich, die "aktuellen Umstände zu prüfen", um humanitäre Güter in den Gazastreifen hinein- und einzelne Geiseln herauszubringen, sagt Israels Ministerpräsident nach seinem Gespräch mit US-Präsident Biden. Eine längere Waffenruhe lehnt er aber nach wie vor ab. Israels Streitkräfte agieren eigenen Angaben zufolge bei ihren Einsätzen "tief in der Stadt Gaza". Zum Liveblog

Familien der israelischen Geiseln veranstalten Mahnwachen. Seit genau einem Monat werden 240 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Ihre Angehörigen protestieren lautstark für ihre Freilassung - und setzen die Regierung zunehmend unter Druck. Zum Artikel (SZ Plus)

Sonstige Themen