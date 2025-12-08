Der Satz ließ aufhorchen. „Wir glauben, dass es einen Weg gibt, einen umfassenderen Frieden mit den arabischen Staaten zu erreichen, und auch einen Weg, einen tragfähigen Frieden mit unseren palästinensischen Nachbarn zu schaffen“, sagte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag, als er, neben Bundeskanzler Friedrich Merz in Jerusalem stehend, an seinem Regierungssitz in Jerusalem sich den Fragen von Journalisten stellte – das erste Mal seit fast einem Vierteljahr. Kommt also wieder etwas Bewegung in den stockenden, nach den wiederholten israelischen Angriffen fast schon erstarrten Friedensprozess im Gazastreifen? Deutet die Formel vom „tragfähigen Frieden“ mit den Palästinensern gar an, dass sich Israels konservativer Regierungschef wieder etwas in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung bewegen könnte, die er bislang kategorisch ausschließt?