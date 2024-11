Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Verteidigungsminister Joav Gallant entlassen. Grund seien zu viele Differenzen zwischen den beiden Politikern über Israels Kriegsführung gewesen, teilte Netanjahus Büro mit. Außerdem habe Netanjahu das Vertrauen in Gallant verloren. Zwischen Gallant und Netanjahu knirschte es schon seit geraumer Zeit. Der Verteidigungsminister hatte Netanjahu wegen dessen Kriegsführung gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen kritisiert und auf einen Geiseldeal gedrängt. Auf X schrieb Gallant, dass die Sicherheit des Staates Israel die Mission seines Lebens war und immer bleiben werde. Neuer Verteidigungsminister soll Außenminister Israel Katz werden. Auf den Posten des Außenministers soll Netanjahus ehemaliger Rivale Gideon Saar aufrücken. In den vergangenen Monaten hatte es bereits Medienberichte gegeben, wonach Netanjahu auf Druck seiner ultrarechten Koalitionspartner erwäge, Gallant durch Saar zu ersetzen. Dieser steht für einen schärferen Kurs gegenüber der Hamas, die am 7. Oktober 2023 Israel überfiel.