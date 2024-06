Israels Premier Benjamin Netanjahu hat Islamisten in Libanon vor Angriffen gewarnt. „Wir sind auf sehr starke Aktionen im Norden vorbereitet“, Israel werde dort die Sicherheit wiederherstellen sagte er in der Grenzregion. Die Hisbollah-Miliz attackiert dort seit Monaten israelische Orte und Militärposten mit Raketen und Drohnen. Iran unterstützt Hisbollah, sie ist verbündet mit der Terrororganisation Hamas. Derweil verstärkt Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir den Widerstand gegen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Seine Partei werde die Koalition solange „stören“, bis Netanjahu Details zum geplanten Gaza-Deal in Bezug auf eine Waffenruhe offenlege. Der Oppositionspolitiker und Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz hatte Netanjahu bereits ein Ultimatum bis Samstag gestellt, einen Plan für den Gazastreifen nach Kriegsende vorzulegen. Andernfalls verlasse er das Kriegskabinett.