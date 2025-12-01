Der Vorstoß dürfte seit Wochen in der Planung gewesen sein. Politisch ist er jedenfalls längst vorbereitet, und der Zeitpunkt nun ist wohl strategisch gewählt. Gut zehn Monate vor den anstehenden Neuwahlen in Israel hat Premier Benjamin Netanjahu den Versuch begonnen, sich seiner größten innenpolitischen Bürde zu entledigen: des Vorwurfs der Bestechlichkeit im Amt. Seit fünf Jahren zieht sich gegen ihn ein Korruptionsprozess vor dem Bezirksgericht in Jerusalem hin, an diesem Dienstag sollte Netanjahu erneut vor Gericht vernommen werden. Die Vorwürfe und das Verfahren haben das Land zutiefst gespalten. Am Sonntag reichte Netanjahu bei Staatspräsident Isaac Herzog offiziell ein Gnadengesuch ein, präventiv und ohne eine Schuld einzugestehen.
Benjamin NetanjahuGnadenakt mit Berechnung
Lesezeit: 4 Min.
Israels Premier Netanjahu bittet Staatspräsident Herzog um ein Ende des Korruptionsprozesses gegen ihn – zehn Monate vor den Parlamentswahlen. Die Opposition nennt den Vorstoß „unverschämt“.
Von Reymer Klüver
Neue Studie:Wahrscheinlich mehr als 100 000 Kriegstote in Gaza
Eine neue Studie belegt, dass im Gazastreifen mehr Menschen getötet wurden, als bisher angenommen. Die Forscher sehen Parallelen zu historischen Genoziden.
Lesen Sie mehr zum Thema