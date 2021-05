Blick auf das angegriffene Hochhaus in Gaza-Stadt, in dem unter anderem AP und al-Jazeera untergebracht waren.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Militante Palästinenser beschießen Israel fortwährend mit Raketen - nach Angaben der israelischen Armee waren es zuletzt bereits mehr als 2300. Israel reagiert mit massiven Angriffen in dem Küstengebiet.

So zerstörte Israels Luftwaffe nach Angaben eines dpa-Reporters ein Hochhaus im Gazastreifen, in dem Medienunternehmen wie Associated Press ihre Büros hatten. Palästinensischen Medienberichten zufolge wurde ein palästinensischer Journalist verletzt. Ein AP-Journalist sagte, er und seine Kollegen seien unverletzt. Das israelische Militär erklärte, es habe nach einer Vorwarnung einen Luftangriff auf ein mehrstöckiges Gebäude ausgeführt, in dem sich militärisches Gerät der Hamas befunden habe. AP-Chef Gary Pruitt erklärte, er sei "schockiert und entsetzt" über den Vorfall.

Es ist das fünfte Hochhaus, das Israels Armee seit Beginn der jüngsten Eskalation am Montag zum Einsturz bringt. Den Angaben zufolge hatte auch der katarische TV-Sender Al-Jazeera ein Büro in dem zuletzt zerstörten Gebäude. Die israelische Armee teilte bei Twitter mit, Kampfjets hätten ein Hochhaus angegriffen, in dem der Militärgeheimdienst der islamistischen Hamas über "militärische Ressourcen" verfügt habe. Ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms drohte Tel Aviv daraufhin mit einer "Antwort, die die Erde erschüttern lässt".

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa teilte am Samstag mit, in dem Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza sei ein Haus getroffen worden. Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zufolge waren dabei zehn Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet worden, darunter acht Kinder. Ein fünf Monate alter Junge überlebte den Angriff demnach. Die israelische Armee prüft die Berichte. Nach Angaben von Wafa wurden seit der Eskalation der Gewalt am Montag etwa 140 Palästinenser im Gazastreifen getötet und 1000 Personen verletzt.

In ganz Deutschland demonstrieren Menschen gegen Antisemitismus

Bundesweit haben Menschen am Samstag gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. An der

Drei Mal Raketenalarm im Großraum Tel Aviv

Bei Raketenangriffen militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Im Vorort Ramat Gan erlitt nach Angaben von Sanitätern ein etwa 50 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen.

Bei Raketenangriffen militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Im Vorort Ramat Gan erlitt nach Angaben von Sanitätern ein etwa 50 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen.

Insgesamt schlugen nach Angaben der israelischen Polizei zwei Raketen in Ramat Gan ein. In der Küstenmetropole Tel Aviv - Israels Wirtschaftszentrum - wurde am Samstag drei Mal kurz hintereinander Raketenalarm ausgelöst. Es waren in Tel Aviv immer wieder heulende Warnsirenen und Explosionen zu hören. Dies war die achte Angriffswelle auf den Großraum Tel Aviv seit Dienstagabend. Wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss der vergangenen Tage zehn Menschen ums Leben, 636 wurden verletzt.

USA starten Vermittlungsversuch

Die USA bemühen sich intensiv um Deeskalation im Gaza-Konflikt. Wie die US-Botschaft in Israel am Freitagabend mitteilte, landete der Spitzendiplomat Hady Amr auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. US-Außenminister Antony Blinken hatte ihn gebeten, sich mit Vertretern beider Seiten zu treffen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, betonte erneut das Selbstverteidigungsrecht Israels. Die Biden-Regierung sei auf allen Ebenen engagiert, um eine Deeskalation der Gewalt zu erreichen. Psaki fügte hinzu, der Verlust von Leben sei tragisch - "ob es palästinensische oder israelische Leben sind".

Wie die Nachrichtenagentur dpa zuvor in Kairo aus ägyptischen Sicherheitskreisen erfuhr, lehnte Israel ein Angebot Ägyptens zur Vermittlung einer Feuerpause ab. Eine ägyptische Delegation, die am Donnerstag nach Tel Aviv gereist sei, habe keinen Erfolg gehabt.

Widmann-Mauz verurteilt Antisemitismus

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, hat Attacken auf Synagogen und andere antisemitische Übergriffe in Deutschland scharf kritisiert. "Hass, Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen sind absolut inakzeptabel und niemals zu rechtfertigen. Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit enden, wo Judenhass beginnt", sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post.

Kritik an der Politik eines Staates habe vor religiösen Einrichtungen wie Synagogen und Gemeindehäusern nichts zu suchen. Widmann-Mauz forderte zudem mehr Prävention: "Das Skandieren von antisemitischen Parolen, Hass und Hetze auf unseren Straßen zeigt einmal mehr, wie dringend notwendig es ist, dass wir in dieser Woche im Bundeskabinett 89 konkrete Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus beschlossen haben."

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht rief dazu auf, sich an die Seite Israels zu stellen. "Wir alle sind aufgefordert, klare Position zu beziehen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden - sei es im Netz oder im realen Leben", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir stehen fest an der Seite Israels und bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität." Israel habe "das Recht, sich gegen den brutalen Terror der Raketenangriffe zu verteidigen".

Angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hatte es in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegeben, bei denen es auch antisemtische Hetze gab. An diesem Samstag wollen in Berlin, Köln und anderen Städten verschiedene Palästinensergruppen auf die Straße gehen. Hintergrund ist vielerorts der Tag der Nakba (Katastrophe), an dem Palästinenser der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Araber im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 gedenken.

Israels Botschafter Jeremy Issacharoff hat sich ermutigt über die Solidaritätsbekundungen nach den antisemitischen Angriffen gezeigt. "Ich glaube, dass der größere Teil der deutschen Bevölkerung auch versteht, dass der gegenwärtige Konflikt von der Terrororganisation Hamas begonnen wurde und nichts mit ihren jüdischen Mitbürgern in Deutschland zu tun hat", sagte Issacharoff der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. "Die antisemitischen Angriffe, die sich in dieser Tage in Deutschland ereignen, sind zutiefst beunruhigend", so der Botschafter. "Die starken Erklärungen der Unterstützung und Solidarität mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft, die von führenden deutschen Politikern abgegeben wurden, ermutigen mich jedoch."

Sechs Tote nach Zusammenstößen im Westjordanland

Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften sind nach palästinensischen Angaben sechs Menschen im Westjordanland getötet worden. Zwei Palästinenser seien durch Schüsse von Soldaten in Bauch beziehungsweise Brust getroffen worden und gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die anderen vier seien in verschiedenen Orten im Westjordanland ums Leben gekommen. Mehrere Palästinenser seien zudem durch Kugeln und Gummigeschosse verletzt worden. Israels Armee reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu den geschilderten Vorfällen. Ein israelischer Soldat hatte zuvor nach Angaben der Armee im Westjordanland auf einen Angreifer geschossen und ihn dabei getötet. Der Mann habe versucht, auf den Soldaten an einem Militärposten einzustechen.

Bei einem Protest im Südlibanon haben zudem einige Demonstranten die Grenze nach Israel überquert und sind nach Warnschüssen von Panzern wieder vertrieben worden. Die israelische Armee bestätigte, dass Panzer die Warnschüsse auf eine Gruppe von Randalierern abfeuerten. Diese hätten den Zaun beschädigt und Feuer gelegt, ehe sie in libanesisches Gebiet zurückkehrten. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten den Vorfall. Einem Augenzeugen zufolge wurde ein Demonstrant an einem Stacheldrahtzaun leicht verletzt. Die Demonstranten zeigten ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza und Jerusalem und schwenkten palästinensische Flaggen mit Blick auf das Dorf Metula im Norden Israels.

Israel greift Hamas-Tunnelnetz im Gazastreifen an

Mit einem Großangriff hat Israels Armee ein bedeutendes Tunnelsystem der im Gazastreifen herrschenden Hamas attackiert. "Viele Kilometer" des Netzes seien beschädigt worden, teilte das Militär am Freitag über Twitter mit. Militante Palästinenser setzten derweil den Beschuss Israels aus dem Gazastreifen am Mittelmeer fort. Nach Angaben der Armee wurden inzwischen insgesamt 1800 Raketen abgefeuert. Vor allem im Umkreis des Palästinensergebiets am Mittelmeer ertönten am Freitag immer wieder Warnsirenen.

Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza seit Beginn der Eskalation des Konflikts am Montagabend mehr als 120 Menschen getötet. Wie die israelische Armee mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben. Ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge lehnte Israel ein Angebot der Regierung in Kairo zur Vermittlung einer Feuerpause ab.

Die Vereinten Nationen forderten, die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen für Treibstoff- und Hilfslieferungen zu öffnen. In dem abgesperrten Gebiet leben etwa zwei Millionen Palästinenser.

"Ich habe gesagt, wir würden die Hamas und die anderen Terrororganisationen sehr hart schlagen. Und genau das tun wir", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einer Mitteilung seines Büros zufolge. Die Hamas habe gedacht, sie könnte sich in dem Tunnelsystem verstecken. Dies sei aber nicht gelungen.

Protest mit Palästina-Flaggen in Berlin - Demo in Frankfurt verboten

Angesichts der eskalierenden Gewalt in Nahost haben in Berlin Hunderte Menschen demonstriert. Teilnehmer schwenkten am Freitagnachmittag palästinensische Fahnen und skandierten "Freiheit für Palästina" sowie "Stoppt den Mord, stoppt den Krieg". Nach Angaben der Polizei nahmen zunächst etwa 200 Teilnehmer an dem Protest teil, den eine Einzelperson angemeldet hatte. Die Polizei begleitete die Demonstration mit mehr als 200 Einsatzkräften, wie eine Sprecherin sagte.

Anlass des Protests war neben der eskalierenden Gewalt der Nakba-Tag (deutsch: Katastrophe), an dem an Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels erinnert wird. Die israelische Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948; die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai. Auch am Samstag wollen in Berlin verschiedene pro-palästinensische Gruppen auf die Straße gehen.

Die Stadt Frankfurt am Main verbot eine pro-palästinensische Kundgebung in der Innenstadt an diesem Samstag kurzfristig. Grund seien Befürchtungen um die öffentliche Sicherheit, sagte der Sicherheitsdezernent der Stadt.

An der Synagoge in Gelsenkirchen haben sich am Freitag nach Polizeiangaben rund 300 Menschen versammelt, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren. Sie folgten damit einem Aufruf der Gelsenkirchener "Initiative gegen Antisemitismus", die als Reaktion auf eine antisemitische Demonstration am Mittwoch an der Synagoge zur Teilnahme aufgerufen hatte. Bei der unangemeldeten Demonstration waren auch antisemitische Hetzparolen gerufen worden.

Bundesregierung will antisemitische Demonstrationen nicht dulden

Die Bundesregierung hat antisemitische Kundgebungen in Deutschland scharf verurteilt und jüdischen Einrichtungen zusätzlichen Schutz in Aussicht gestellt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass friedliche Demonstrationen gegen die Politik Israels in Deutschland selbstverständlich möglich seien. "Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden."

Wer mit seinen Protesten vor eine Synagoge ziehe und jüdische Symbole beschädige, der zeige damit schon, dass es ihm nicht um die Kritik an einem Staat gehe, "sondern um Aggression und Hass gegen eine Religion und die, die ihr angehören", betonte Seibert. "Dem stellen wir uns mit aller Kraft eines demokratischen Rechtsstaats entgegen."

Nach der Eskalation im Gaza-Konflikt hatte es in Deutschland in mehreren Städten Demonstrationen gegeben. Dabei wurden auch israelische Flaggen angezündet. In Gelsenkirchen stoppte die Polizei am Mittwochabend einen Demonstrationszug, bei dem sich ungefähr 180 Menschen vom Gelsenkirchener Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge bewegt und antisemitische Parolen gerufen hatten. Seibert sagte, die Behörden arbeiteten mit größtem Engagement daran, die Taten aufzuklären, die Täter zu bestrafen und jüdische Einrichtungen zu schützen.

Ein Sprecher des Innenministeriums ergänzte, dass derzeit geprüft werde, ob für bestimmte jüdische Einrichtungen zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig seien. Der Bund werde den Ländern auf Anfrage dafür Kräfte der Bundespolizei zur Verfügung stellen. "Bisher ist eine solche Anforderung allerdings nicht erfolgt."

Nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) im Oktober 2019 hatte es große Empörung über mangelnden Schutz der jüdischen Gemeinde durch die Polizei gegeben. Der Bund hatte daraufhin im vergangenen September über eine Zusatzvereinbarung zum Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden 22 Millionen Euro für den Schutz von jüdischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.