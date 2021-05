Gelsenkirchen am Donnerstag: Der Eingang der Synagoge. Am Vorabend hatte die Polizei einen antisemitischen Demonstrationszug gestoppt, der sich in Richtung des Gebäudes bewegte.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Bundesregierung hat antisemitische Kundgebungen in Deutschland scharf verurteilt und jüdischen Einrichtungen zusätzlichen Schutz in Aussicht gestellt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass friedliche Demonstrationen gegen die Politik Israels in Deutschland selbstverständlich möglich seien. "Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden."

Wer mit seinen Protesten vor eine Synagoge ziehe und jüdische Symbole beschädige, der zeige damit schon, dass es ihm nicht um die Kritik an einem Staat gehe, "sondern um Aggression und Hass gegen eine Religion und die, die ihr angehören", betonte Seibert. "Dem stellen wir uns mit aller Kraft eines demokratischen Rechtsstaats entgegen."

Nach der Eskalation im Gaza-Konflikt hatte es in Deutschland in mehreren Städten Demonstrationen gegeben. Dabei wurden auch israelische Flaggen angezündet. In Gelsenkirchen stoppte die Polizei am Mittwochabend einen Demonstrationszug, bei dem sich ungefähr 180 Menschen vom Gelsenkirchener Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge bewegt und antisemitische Parolen gerufen hatten. Seibert sagte, die Behörden arbeiteten mit größtem Engagement daran, die Taten aufzuklären, die Täter zu bestrafen und jüdische Einrichtungen zu schützen.

Ein Sprecher des Innenministeriums ergänzte, dass derzeit geprüft werde, ob für bestimmte jüdische Einrichtungen zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig seien. Der Bund werde den Ländern auf Anfrage dafür Kräfte der Bundespolizei zur Verfügung stellen. "Bisher ist eine solche Anforderung allerdings nicht erfolgt."

Nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) im Oktober 2019 hatte es große Empörung über mangelnden Schutz der jüdischen Gemeinde durch die Polizei gegeben. Der Bund hatte daraufhin im vergangenen September über eine Zusatzvereinbarung zum Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden 22 Millionen Euro für den Schutz von jüdischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Versuchte Verbrennung von Israel-Flagge an Thüringer Rathaus

Nachdem drei Unbekannte in der Nacht zum Freitag versucht haben, eine Israel-Flagge am Rathaus der thüringischen Stadt Nordhausen zu verbrennen, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. "Wir gehen von einem politischen Motiv aus", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Staatsschutz sei eingebunden. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter gebe es allerdings noch nicht. Die Flagge blieb heil, beschädigt wurde aber die Fassade des Rathauses.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich erschüttert über den Vorfall und sprach von einem Brandanschlag. "Judenhass auf deutschen Straßen und vor Synagogen ist keine Israel-Kritik, sondern blanker Antisemitismus", sagte er. "Das ist durch nichts zu rechtfertigen." Ramelow betonte, Thüringen werde Antisemitismus nicht dulden. "Brennende israelische Fahnen sind die Vorboten von brennenden Synagogen", warnte er. Thüringen hatte so wie andere Bundesländer den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. "Wir müssen höllisch aufpassen. Was auf den Straßen geäußert wird, hat nichts mehr mit Kritik an Israel zu tun, das ist purer Hass und Antisemitismus", sagte Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer dem Spiegel.

Lufthansa sagt Israel-Flüge bis Montag ab

Angesichts des militärischen Konflikts in Israel setzt die Lufthansa Flüge nach Tel Aviv noch bis einschließlich Montag aus. "Wir planen, die Flüge am 18. Mai wieder aufzunehmen", ergänzte eine Lufthansa-Sprecherin am Freitag. Doch dazu werde sich die Lufthansa mit den Behörden weiter austauschen und die Sicherheitslage genau beobachten. Die Airline hatte die Verbindungen nach Tel Aviv am Donnerstag eingestellt, genau wie andere Fluggesellschaften. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA warnte die Airlines vor Luftschlägen und Raketenangriffen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in das Land sowie in palästinensische Gebiete ab.

Israelischer Botschafter fordert Schutz für jüdische Einrichtungen in Deutschland

Nach Übergriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland fordert Jeremy Issacharoff, der israelische Botschafter in Berlin, zum Handeln auf. "Ich bitte die deutschen Behörden dringend, alles dafür zu tun, die Sicherheit unserer Community hier zu sichern", sagte er in der ARD in einem Interview. Die israelische Regierung sei sehr besorgt über antisemitische Akte wie Angriffe auf Synagogen in Bonn, Münster und anderen Städten. "Der Konflikt im Nahen Osten hat nichts mit der jüdischen Gemeinde hier in Deutschland zu tun", sagte Issacharoff. Nach der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und Palästinensern ist auch die Sorge vor weiteren Ausschreitungen in Deutschland gewachsen. Bundesaußenminister Heiko Maas forderte einen besseren Schutz von Synagogen.

In mehreren deutschen Städten waren in den vergangenen Tagen bei Demonstrationen israelische Flaggen angezündet und antisemitische Parolen gerufen worden. Vertreter jüdischer Gemeinden zeigten sich besorgt. "Als Tochter von Holocaust-Überlebenden verstehe ich überhaupt nicht, wie so etwas wieder passieren kann", sagte die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, der Zeitung Welt. Solche Vorgänge seien beängstigend und schwer zu verkraften. "Leider sind es immer wieder junge islamistische Männer, die uns Juden angreifen", sagte die Vorsitzende der Synagogengemeinde Bonn, Margaret Traub. Der Antisemitismus komme jedoch von allen Seiten, auch von Rechten, Linken und aus der Mitte der Gesellschaft: "Die Menschen kennen keine Juden und hassen sie trotzdem."

Sharon Fehr, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Münster, sprach von einer wachsenden Verunsicherung unter den Mitgliedern. "Wer eine israelische Fahne vor einem jüdischen Gotteshaus verbrennt, stellt sich explizit gegen unsere Bemühungen eines friedlichen Miteinanders", sagte er. "Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn für die aggressive Meute ein Jude erkennbar gewesen wäre."

Bundespräsident Steinmeier verurteilt antisemitische Vorfälle scharf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach den Vorfällen von Synagogen in mehreren deutschen Städten Konsequenzen angekündigt. "Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland", sagte Steinmeier der Bild-Zeitung vom Freitag. Das Grundgesetz garantiere Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. "Wer aber auf unseren Straßen Fahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten." Diese müssten verfolgt werden, forderte der Bundespräsident. "Judenhass - ganz gleich von wem - wollen und werden wir in unserem Land nicht dulden", so Steinmeier.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bezeichnete es als "erschreckend, nicht akzeptabel, unerträglich, wenn auf deutschem Boden antisemitische Parolen skandiert werden". Jüdisches Leben in Deutschland müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), schrieb auf Twitter: "Wir werden die Bedrohungen unserer jüdischen Mitbürger in Deutschland nicht hinnehmen und sie schützen."

Israel verschärft Angriffe auf Gazastreifen

Israels Armee hat in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den Gazastreifen verschärft. Wie ein Militärsprecher am Freitagmorgen sagte, starteten in der Nacht 160 "Luftfahrzeuge" von zwölf Geschwadern. Ihr Einsatz dauerte demnach etwa 40 Minuten. Gerüchte, es sei eine Bodenoffensive in dem von Palästinensern bewohnten Küstenstreifen in Gang, dementierte das Militär jedoch. Kein israelischer Soldat habe den Gazastreifen betreten.

Das israelische Fernsehen hatte zuvor von massiven Angriffen der Luftwaffe von Gaza berichtet. Auch die Artillerie und Panzertruppen seien im Einsatz gewesen. Die Armee erklärte zunächst: "Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an." Anschließend gab es Medienberichte, denen zufolge Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen seien. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Der Armeesprecher entschuldigte sich für die Fehlkommunikation.

Ziel des komplexen Angriffs der israelischen Armee sei ein Tunnelsystem der Hamas in dem Küstengebiet gewesen. Es werde "Metro" genannt. Dabei handele es sich um eine Art "Stadt unter der Stadt". Die Hamas habe Jahre in den Bau des Tunnelsystems investiert. Inwieweit es bei den Angriff zerstört wurde, sei noch unklar, so Israels Armee.

Bislang 1800 Raketen auf Israel abgefeuert

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Donnerstag ihre heftigen Raketenangriffe auf israelische Bevölkerungszentren fortgesetzt. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bislang 1800 Raketen auf Israel abgefeuert. Etwa 430 davon seien im Gazastreifen selbst niedergegangen, sagte ein Sprecher. Etwa 90 Prozent der Raketen, so das Militär, habe das Abfangsystem Iron Dome ("Eisenkuppel") unschädlich gemacht.

Vor allem im Umkreis des Gazastreifens ertönten auch am Freitagmorgen immer wieder Raketen-Warnsirenen. Am Vortag wurden unter anderem die Städte Aschkelon, Aschdod und Modiin beschossen. Auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv wurden Raketen abgefeuert. In einer Ortschaft im Süden des Landes wurde nach Angaben von Rettungskräften eine 87-Jährige auf der Flucht in einen Schutzraum tödlich verletzt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn der Eskalation des Konflikts 109 Menschen getötet und 621 weitere verletzt. In Israel sind der Armee zufolge bisher acht Menschen infolge des Raketenbeschusses getötet worden.

UN-Sicherheitsrat soll am Sonntag tagen

Eine zunächst für Freitag angedachte Sitzung des UN-Sicherheitsrates soll nach Einwänden der USA nun am Sonntag abgehalten werden. Dies teilte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield mit. Die Vereinigten Staaten hatten um eine Verschiebung gebeten, weil diplomatische Bemühungen andauerten und die geplante offene Sitzung diese nach Ansicht Washingtons hätte untergraben können.

Der Sicherheitsrat hatte sich diese Woche bereits zwei Mal wegen der Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern getroffen. Die USA - der wichtigste Verbündete Israels - hat eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums bislang verhindert.