Krieg in Nahost:Berlin friert Geld für UN-Hilfswerk ein

Sie sollen Autos der Vereinten Nationen für den Terrorangriff am 7. Oktober benutzt haben und auch deren Gebäude: Zwölf Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser (UNRWA) werden von Israel beschuldigt, an der Attacke der Hamas beteiligt gewesen zu sein, bei der 1200 Menschen ermordet und etwa 240 als Geiseln verschleppt wurden, von denen mehr als 120 sich bis heute im Gazastreifen befinden sollen.

Wie genau die Beteiligung der Mitarbeiter der UNRWA aussah, ist bisher nicht bekannt. UN-Generalsekretär António Guterres sagte, dass neun der zwölf beschuldigten Mitarbeiter entlassen worden seien, ein Mitarbeiter sei tot, die Identität der beiden anderen werde "geklärt". Der israelische Geheimdienst soll seine Informationen über die UNRWA-Mitarbeiter durch die Befragung von gefassten Hamas-Kämpfern und das Abhören von Funkverkehr bekommen haben. Die USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und mindestens vier weitere Staaten kündigten nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe an, ihre finanziellen Hilfen an die UNRWA einzustellen, bis die Vorwürfe geklärt sind. "Ich erwarte eine umfassende, gründliche und transparente Untersuchung", sagte Svenja Schulze, die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Der Zahlungsstopp aus Berlin ist eher symbolisch, Deutschland ist mit etwa 200 Millionen Euro im Jahr zwar der zweitgrößte Geber, derzeit stehen aber keine weiteren Zahlungen an. Aus Berlin hieß es: Die Aussetzung der Zahlungen sei auf die UNRWA-Aktivitäten in Gaza begrenzt und temporär, bis die Vorwürfe restlos aufgeklärt seien. Seit dem Terrorangriff der Hamas hat die Bundesregierung ihre Mittel für humanitäre Hilfe im Gazastreifen stark aufgestockt. An die UNWRA gingen in dieser Zeit allerdings ausschließlich Zahlungen für den Kauf von Hilfsgütern, keine Mittel für Gehälter.

Irland und Norwegen kündigten an, die UNRWA weiter unterstützen zu wollen. Man müsse unterscheiden zwischen dem, was einzelne Personen getan haben, und dem, wofür die UNRWA stehe. Die UNRWA betreibt Schulen und Krankenhäuser, vergibt finanzielle Hilfen. Vor allem israelische Politiker und Organisationen werfen der UNRWA seit Jahrzehnten vor, in ihren Schulen Terror zu verherrlichen und antisemitische Inhalte zu vermitteln. Die UNRWA sagt, dass sie die Schulbücher und Lehrpläne der Gastländer verwenden müsse, dass deren Inhalte aber immer wieder von namhaften Institutionen überprüft werden.

Die UNRWA verlor 151 Mitarbeiter, so viele UN-Angestellte wie in keinem Konflikt zuvor

In welcher Funktion die zwölf Mitarbeiter für die UNRWA tätig waren, die mit dem Angriff der Hamas in Verbindung gebracht werden, ist bisher nicht bekannt. Alle sechs Monate schickt das Hilfswerk den israelischen Behörden aber eine Liste aller Mitarbeiter in den besetzten Gebieten. Dazu kommen eigene Überprüfungen der UN. "Die verabscheuungswürdigen Taten dieser Mitarbeiter müssen Konsequenzen haben", sagt UN-Generalsekretär Guterres. "Aber die Zehntausende Männer und Frauen, die für die UNRWA arbeiten, viele von ihnen in einigen der gefährlichsten Situationen für humanitäre Helfer, sollten nicht bestraft werden."

Seit Beginn der Kämpfe in Gaza sind dort laut palästinensischen Angaben 26 000 Menschen ums Leben gekommen, etwa zwei Drittel davon sind Frauen und Kinder. Die UNRWA verlor 151 Mitarbeiter, so viele UN-Angestellte wie in keinem Konflikt seit Gründung der Organisation. Etwa 85 Prozent der 2,2 Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, die meisten leben in provisorischen UNRWA-Camps, die immer wieder bombardiert werden. Die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen, weil auch Krankenhäuser angegriffen werden, es droht eine Hungersnot.

Die Unterstützung für das Hilfswerk ist freiwillig, schon vor dem Krieg in Gaza war die Organisation nach eigenen Angaben unterfinanziert. Es gab Warnungen, dass im Februar der Gazastreifen nicht mehr ausreichend unterstützt werden könnte. UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini sagte: "Die Aussetzung der Gelder bedroht die humanitäre Arbeit in der Region, insbesondere im Gazastreifen." Er forderte die Länder auf, "ihre Entscheidungen zu überdenken", da der Gazastreifen von einer Hungerkatastrophe bedroht sei.

Unterdessen soll es auch wieder neue Bemühungen zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln geben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte gefordert, dass sich Katar stärker für deren Befreiung einsetzen solle. Am Sonntag ist Insidern zufolge ein Treffen zwischen katarischen, israelischen, ägyptischen und US-Vertretern geplant, bei dem ein mögliches neues Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln erörtert werden soll.