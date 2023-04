Israel:"Entschiedene Reaktion"

Von Peter Münch, Berlin

Angesichts eskalierender Gewalt hat Premierminister Benjamin Netanjahu eine eindringliche Warnung an Israels Feinde gerichtet. Jeder Angreifer werde einen hohen Preis zahlen, sagte er nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Jerusalem und verwies auf die Stärke des Landes trotz des internen Streits um eine sogenannte Justizreform: "Unsere Feinde werden wieder lernen, dass Israels Bürger in Zeiten der Bedrohung zusammenstehen."

Der Regierungschef reagierte damit auf heftige Auseinandersetzungen gleich an mehreren Fronten, die aus einem Drehbuch für eine dramatische Zuspitzung des Konflikts stammen könnten. Auslöser waren Unruhen am heikelsten Ort des nahöstlichen Dauerdramas, am Jerusalemer Tempelberg. Nachdem sich dort in der dritten Woche des muslimischen Fastenmonats Ramadan nach israelischen Angaben Hunderte Palästinenser in der Al-Aksa-Moschee verschanzt hatten, räumte die israelische Polizei das Gelände unter dem Einsatz von Blendgranaten und Gummigeschossen.

Die Hisbollah dementiert eine Beteiligung

Videos vom Geschehen verbreiteten sich schnell und lösten wütende Reaktionen aus: im palästinensischen Westjordanland und im Gazastreifen, aber auch in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die gemeinsam mit China eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragten. Die palästinensische Hamas nahm die Al-Aksa-Unruhen zum Anlass für einen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Zudem wurde Israel auch im Norden mit drei Dutzend Raketen angegriffen. Der heftigste Beschuss an dieser Front seit dem Libanonkrieg von 2006 wurde ebenfalls der Hamas zugeschrieben, die eigene Zellen in den dortigen Flüchtlingslagern aufgebaut hat. Die im Südlibanon operierende Hisbollah-Miliz dementierte eine Beteiligung, die libanesische Regierung distanzierte sich schleunigst von den Angriffen.

Israels unmittelbare Antwort waren gezielte Luftschläge gegen die Hamas im Südlibanon und vor allem im Gazastreifen. Oppositionsführer Jair Lapid versicherte der Regierung die volle Unterstützung für eine "entschiedene Reaktion". Zusätzlich aufgeheizt wurde die Situation am Freitag dann noch durch einen Terroranschlag im Westjordanland. Dort war ein israelisches Auto unter Beschuss gekommen. Zwei Siedlerinnen, Schwestern in ihren Zwanzigern, wurden dabei getötet und ihre Mutter schwer verletzt.