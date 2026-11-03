Vor Beginn der Konsultationen zur Regierungsbildung hat Israels Opposition ihren Willen bekräftigt, die rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanjahu abzulösen. Dessen Hauptrivale, der ehemalige Militärchef Gadi Eisenkot, traf sich nach Angaben seines Büros mit den Vorsitzenden der Oppositionsparteien Bejachad, Israel Beitenu und Demokraten. Sie wollten Präsident Isaac Herzog gemeinsam empfehlen, Eisenkot zuerst mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Ziel sei es, schnell eine neue Regierung zu bilden und eine weitere Wahl zu verhindern. Die Parteichefs kritisierten zugleich, dass Netanjahu und seine Likud-Partei das Wahlergebnis infrage stellten. Dies sei eine „gefährliche und haltlose Kampagne“. Präsident Herzog beginnt am Mittwoch mit Konsultationen der im Parlament vertretenen Parteien über die Regierungsbildung. Traditionell beauftragt er den Kandidaten, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt. Das muss nicht zwangsläufig der Vorsitzende der stärksten Partei sein.