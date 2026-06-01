Am Wochenende hat Israel seine Militäroffensive in Libanon erneut ausgeweitet. Israelische Truppen drangen dabei so tief in das Nachbarland vor wie seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Höhepunkt des Vorstoßes war die Einnahme der früheren Kreuzritterfestung Beaufort in Südlibanon. Die mittelalterliche Anlage liegt knapp nördlich des Flusses Litani, hinter den sich die Hisbollah laut einer früheren Vereinbarung zurückziehen sollte. Sie bietet von 700 Metern Höhe aus einen weitreichenden Überblick über die gesamte Region, was für die israelischen Streitkräfte IDF (Israel Defence Forces) einen strategischen Vorteil bringt. Die Burg war bereits im Libanonkrieg von 1982 Schauplatz von Gefechten und blieb bis zum israelischen Rückzug im Jahr 2000 ein Stützpunkt der IDF.