Israels Militär hat seinen größten Einsatz im Westjordanland seit mehr als 20 Jahren beendet. Alle Soldaten seien aus der Stadt Dschenin abgezogen, erklärte die Armee am Mittwoch. Das Militär kehrte zurück zu seinen "Routineaktivitäten" im Westjordanland, viele Einwohner Dschenins in ihre Häuser. Getötete Kämpfer wurden beigesetzt. Israels Armee war am Montag nach Luftangriffen in das keine 80 Kilometer Luftlinie von Jerusalem liegende Dschenin eingerückt. Ausgegebenes Ziel war die Zerschlagung "terroristischer Infrastruktur". Dies sei nach Angaben eines Sprechers nach zwei Tagen blutiger Kämpfe "erfolgreich gelungen". Waffen und Sprengsätze wurden demnach beschlagnahmt, Kommandozentralen und Verstecke zerstört sowie nach israelischen Angaben zwölf bewaffnete Kämpfer getötet.