Israels Militär ist in Alarmbereitschaft und hat sich wegen befürchteter Angriffe aus dem Libanon fünf Kilometer hinter die Grenze zurückgezogen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies Drohungen von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zurück. "Er weiß sehr gut, dass sich der Staat Israel gut zu verteidigen und es seinen Feinden heimzuzahlen weiß." Zuvor hatte die Hisbollah Israel vorgeworfen, eine der zwei bei Beirut abgestürzten Drohnen mit Sprengstoff bestückt zu haben. Für Libanons Präsident Michel Aoun kommt der Drohneneinsatz einer Kriegserklärung gleich. Militante Palästinenser feuerten am Dienstag erneut eine Rakete auf Israel, die Armee griff Ziele im Gazastreifen an.