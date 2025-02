CDU-Chef Friedrich Merz hat betont, dass er einen Deutschland-Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu trotz eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg möglich machen würde. Er habe Netanjahu in einem Telefonat am Sonntag zugesagt, dass man für den Fall eines Deutschlandbesuchs „Mittel und Wege finden werde, dass er Deutschland besuchen und auch wieder verlassen kann, ohne dass er in Deutschland festgenommen worden ist“, sagt der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler. „Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann“, sagte Merz.