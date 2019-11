Omar Shakir, Regionalchef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW), musste am Montag Israel verlassen. Das Oberste Gericht hatte zuvor die Entscheidung von Innenminister Arye Deri bestätigt. Dem US-Bürger mit irakischen Wurzeln wird vorgeworfen, in sozialen Medien zum Boykott gegen Israel aufgerufen zu haben. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hatte Israel aufgefordert, Shakir nicht auszuweisen, auch die EU hatte sich für seinen Verbleib in Israel eingesetzt. "Israel schließt sich heute Ländern wie Venezuela, Iran und Ägypten an, indem es HRW-Mitarbeiter blockiert", erklärte der Direktor der Organisation, Kenneth Roth.