Der Oberste Gerichtshof in Israel hat die Ausweisung von Omar Shakir, Regionalchef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, bestätigt. Der US-Bürger Shakir muss das Land innerhalb von 20 Tagen verlassen. Das Gericht zitierte drei Twitter-Meldungen Shakirs, in der er unter anderem die Fifa und eine Buchungsplattform auffordert, nicht in jüdischen Siedlungen im Westjordanland aktiv zu werden. Shakir reagierte auf Twitter: Sollte die Regierung die Entscheidung umsetzen, stelle sich Israel in eine Reihe mit Ländern wie Iran, Nordkorea und Ägypten in der Blockade von Human-Rights-Watch-Vertretern. Die EU hatte Israel aufgefordert, die Ausweisung zurückzunehmen.