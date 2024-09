Während Israels Armee im abgeriegelten Gazastreifen weiter gegen die islamistische Hamas vorgeht, ist es im eigenen Land am Wochenende zu neuen Massendemonstrationen gekommen. Bei der Hauptkundgebung in der Hafenmetropole Tel Aviv sowie weiteren Protesten in anderen Städten forderten die Teilnehmer ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der noch rund 100 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Die Organisatoren sprachen laut örtlichen Medien von 500 000 Demonstranten allein in Tel Aviv. Am Sonntag ereignete sich ein Anschlag im Westjordanland am Grenzübergang zu Jordanien an der Allenby-Brücke, drei Männer starben an schweren Schusswunden, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Laut Israels Armee handelt es sich um israelische Zivilisten. Ein Lkw-Fahrer, der aus Jordanien eingereist sei, habe das Feuer auf israelische Sicherheitskräfte eröffnet, Einsatzkräfte hätten ihn getötet. Israelischen Medien zufolge ist der Mann jordanischer Staatsbürger. Israelische Medien berichteten, zunächst seien alle Grenzübergange nach Jordanien im Westjordanland sowie in Israel geschlossen wurden. Jordanien verkündete die Schließung der Allenby-Brücke im Westjordanland.