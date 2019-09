Minister des rechten Likud haben am Donnerstag an das zentristische blau-weiße Bündnis appelliert, einer großen Koalition mit einem rotierenden Premiersamt zustimmen. Eine Woche nach der Wahl in Israel hatte Präsident Reuven Ruvlin am Mittwoch dem amtierenden Premier Benjamin Netanjahu den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Zuvor waren Gespräche zwischen ihm und dem Spitzenkandidaten von Blau-Weiß, Benny Gantz, gescheitert. Netanjahu hat ein Mandat weniger als Gantz, aber mehr Unterstützungen von Abgeordneten erhalten. Gantz hatte nach dem Auftrag an Netanjahu erstmals seit Schließung der Wahllokale seine Aussage vom Wahlkampf wiederholt, er wolle wegen der Korruptionsaffären nicht in einem Kabinett mit Netanjahu sitzen. Netanjahu rief am Donnerstag Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit auf, die Anhörung nächste Woche live zu übertragen. Nach ihr wird über eine Anklage in drei Fällen entschieden.