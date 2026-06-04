Israel und Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah -Miliz gegen Israel, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten am Mittwochabend in Washington. Doch bereits am Donnerstagmorgen gab es neue libanesische Berichte über gezielte Drohnenangriffe der israelischen Armee im Südlibanon. Ein Militärsprecher sagte, man prüfe die Berichte. Auch die Hisbollah, die direkte Gespräche ablehnt, feuerte weiterhin auf israelische Truppen in Libanon. Die Miliz teilte am Donnerstag zudem mit, dass sie auch Bedingungen für eine Waffenruhe in der jüngsten Vereinbarung Libanons und Israels ablehne.

Die in Washington getroffene gemeinsame Erklärung sieht die Einrichtung von Testzonen in Libanon vor, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben sollen. Die Hisbollah soll sich laut der Vereinbarung aus Gebieten südlich des Litani-Flusses zurückziehen, einem Gebiet, das bis zu 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Wie diese Sicherheitszonen eingerichtet werden sollen, war noch unklar. „Diese Schritte werden Fortschritte hin zu einem umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommen ermöglichen“, hieß es. Es wurden zunächst keine Angaben gemacht, ob es sich bei dem neuen Bekenntnis zur Waffenruhe um eine zeitlich begrenzte Verlängerung handelte. Zuvor war die Waffenruhe jeweils befristet verlängert worden.

Israel und der Libanon vereinbarten, ihre Gespräche in der Woche vom 22. Juni fortzuführen, um eine umfassende Einigung zu erzielen. Libanons Präsident Joseph Aoun sagt, die Waffenruhe zwischen Libanon und Israel könne innerhalb von 24 Stunden in Kraft treten, sofern alle Seiten zugestimmt hätten. In Israel kritisierte der rechtsnationalistische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir die Vereinbarung zwischen Israel und Libanon als „schweren Fehler“. Es handele sich um „Wunschträume von Beratern, die den Ministerpräsidenten zu falschen Entscheidungen verleiten“, schrieb er auf X.

Tote bei Luftangriffen im Gazastreifen

Unterdessen hat Israel trotz einer geltenden Waffenruhe neue Luftangriffe im Gazastreifen unternommen. Dabei wurden am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet. Unter den Opfern seien fünf Mitglieder einer Familie, darunter beide Elternteile, teilten Mediziner mit. Zudem seien 15 Menschen verletzt worden. Die israelische Luftwaffe habe am frühen Morgen nahezu zeitgleich vier Wohnungen bombardiert. Eine israelische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Trotz der von US-Präsident Donald Trump im Oktober vermittelten Waffenruhe für den Gazastreifen kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen. Die Verhandlungen über die Umsetzung der zweiten Phase des Abkommens, die eine Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas und einen Abzug der israelischen Armee vorsieht, sind festgefahren.