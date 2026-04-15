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Krieg in LibanonEinen Grund zu lächeln hat nur Israels Vertreter

Lesezeit: 3 Min.

US-Außenmininister Marco Rubio moderierte ihr Treffen in Washington: Michel Issa, US-Botschafter in Libanon, Libanons USA-Botschafterin Nada Hamadeh Moawad und Israels Botschafter Yechiel Leiter (von li.).
US-Außenmininister Marco Rubio moderierte ihr Treffen in Washington: Michel Issa, US-Botschafter in Libanon, Libanons USA-Botschafterin Nada Hamadeh Moawad und Israels Botschafter Yechiel Leiter (von li.). OLIVER CONTRERAS/AFP

Israelische und libanesische Diplomaten führen die ersten direkten Verhandlungen seit Jahrzehnten. Beide wollen die von Iran gesteuerte Hisbollah entwaffnen –  nur wie?

Von Bernd Dörries, Kairo

Auf den Fotos des historischen Treffens sieht man Gesichter, die wenig feierlich aussehen, man sieht Menschen, die große Anstrengungen unternehmen, möglichst ernst dreinzublicken. Es wirkt wie auf einer Beerdigung. Am Dienstag trafen sich im Außenministerium in Washington die Botschafter Israels und Libanons, zu den ersten direkten Gesprächen beider Länder seit 1993. Damals war es der libanesischen Delegation verboten, ihre Mäntel am selben Kleiderständer aufzuhängen wie die israelische.

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