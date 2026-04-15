Auf den Fotos des historischen Treffens sieht man Gesichter, die wenig feierlich aussehen, man sieht Menschen, die große Anstrengungen unternehmen, möglichst ernst dreinzublicken. Es wirkt wie auf einer Beerdigung. Am Dienstag trafen sich im Außenministerium in Washington die Botschafter Israels und Libanons, zu den ersten direkten Gesprächen beider Länder seit 1993. Damals war es der libanesischen Delegation verboten, ihre Mäntel am selben Kleiderständer aufzuhängen wie die israelische.