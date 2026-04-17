Schon in der Nacht stiegen die Ersten in ihre Autos und machten sich auf den Weg in den Süden. Sie fuhren zurück in ihre Dörfer, um mit eigenen Augen zu sehen, was von ihren Häusern übrig geblieben ist, von ihrem alten Leben. In den meisten Fällen nicht viel, 38 500 Wohnungen und Häuser hat die israelische Armee in Libanon zerstört, ganze Landstriche wurden mit Bulldozern dem Erdboden gleich gemacht, so wie zuvor in Gaza. Kein Leben soll hier mehr entstehen. Alle großen Brücken in den Süden von Libanon wurden zerstört, Schulen, Krankenhäuser und Geschäfte.