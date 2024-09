Krieg in Libanon:„Israel will nur Frieden zu seinen eigenen Bedingungen“

SZ: Herr Goldberg, was sehen wir da gerade in Libanon? Ist das der große Krieg, vor dem sich alle fürchteten?

Ori Goldberg: Ich glaube nicht, dass das der große Krieg ist, so brutal das klingt bei so vielen Toten. Der große Krieg, das würde zweierlei bedeuten: Für Israel eine Bodeninvasion und für die Hisbollah, eine große Anzahl von Raketen auf Tel Aviv abzufeuern. Es ist kein großer Krieg, solange nicht eins von beidem passiert.

Warum hat Israel seinen Fokus auf den Norden verlagert?

Ich denke, sie haben den Pager-Angriff schon vor langer Zeit vorbereitet und wollten die Gelegenheit nutzen, solange sie konnten. Israel will erreichen, dass die Hisbollah aufhört, auf die Israelis im Norden zu schießen, damit 60 000 Juden dorthin zurückkehren können. Oder, dass die Hisbollah eine große Raketensalve abfeuert, die es Israel ermöglicht, einen großen Krieg zu beginnen und in Libanon einzumarschieren.

Warum sollte Israel einen massiven Angriff der Hisbollah wollen?

Wenn Benjamin Netanjahu eine Bodeninvasion will, kann er das nur mit einem Großangriff der Hisbollah rechtfertigen, und der ist bisher nicht geschehen. Andernfalls würde er wohl nicht die Unterstützung der Vereinigten Staaten bekommen.

Detailansicht öffnen Ori Goldberg, 49, ist politischer Analyst. Er ist auf den modernen Iran und schiitische revolutionären Bewegungen spezialisiert. (Foto: privat)

Die Hisbollah beschießt Israel schon seit einem knappen Jahr. Israel hat doch jedes Recht, sich zu verteidigen und in Frieden zu leben?

Ja. Es ist nicht so, dass Israel keinen Frieden will. Aber was Israel mehr will als Frieden, ist ein Schutz, der so absolut ist, wie er es für jüdisches Leben nur sein kann. Man könnte sagen, dass Israel Frieden will, aber es will nur Frieden zu seinen eigenen Bedingungen. Zu sagen, Israel wolle Frieden, ist also nicht viel anders als zu sagen, Putin wolle Frieden. Natürlich will er Frieden. Er will Frieden mit der Ukraine unter dem russischen Stiefel.

Ein harter Vergleich. Die Ukraine hat Russland nicht angegriffen, die Hisbollah feuert täglich Raketen und wird dabei von Iran unterstützt und finanziert. In Teheran gibt es eine Uhr, die die Stunden bis zur Zerstörung Israels zählt. Die Bedrohung ist sehr real.

Ich behaupte nicht, dass Iran nicht Israels Feind ist. Es führt einen Krieg um Einfluss, um regionale Macht, Ressourcen und Ideologie. Aber ich glaube nicht, dass die Drohungen das sind, was sie zu sein scheinen. Nach meinem Verständnis der iranischen Politik werden die meisten Drohungen als Reaktion auf israelische Drohungen ausgesprochen. Meistens sieht man hochrangige iranische Beamte im Fernsehen, die sagen, wissen Sie, wir werden Israel zerstören. Der vorherige Satz lautet aber: Wenn Israel uns weiterhin bedroht, wenn Israel uns weiterhin angreift, wenn Israel uns auf die nächste Stufe bringt, werden wir Israel zerstören.

Aber das ist keine Garantie, dass sie es nicht tun, oder?

Ich glaube nicht, dass die Drohungen wörtlich zu nehmen sind. Tut man es aber, begrenzen sie die Optionen, darauf zu reagieren. Die einzige wirkliche Möglichkeit für Israel besteht dann darin, immer mehr Gewalt anzuwenden, und so gerät Israel in eine absurde Logik, wie die Behauptung von Armee-Offizieren in diesen Tagen, dass man eskaliert, um die Deeskalation zu fördern. So etwas ist nur zu rechtfertigen, wenn man davon ausgeht, dass der Feind auf der anderen Seite nichts anderes als Pläne für die eigene Zerstörung hat. Ich glaube nicht, dass das die Realität beschreibt. Wann, wenn nicht nach dem 7. Oktober, hätten Iran und die Hisbollah die Möglichkeit und den Zeitpunkt gehabt, Israel anzugreifen? Aber das haben sie nicht getan. Die Hisbollah ist in erster Linie dazu da, Iran gegen jeden direkten Angriff Israels zu verteidigen.

Eine Lehre aus dem Holocaust für alle Israelis ist, dass die Sicherheit der Juden nicht von anderen abhängen darf, damit so etwas nie wieder passieren kann.

Die Frage ist natürlich, ob das „nie wieder“ für alle oder „nie wieder“ für uns bedeutet. Ich denke, dass wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben, dass es nie wieder für uns sein soll.

Sie behaupten auch, dass sich die Lage Israels und Irans in der Region gar nicht so sehr unterscheiden. Dafür sind Sie in Ihrer Heimat kritisiert worden.

Auch hier möchte ich die Rolle Irans nicht bagatellisieren, und ich habe auch nicht vor, nach Teheran zu ziehen. Aber man kann argumentieren, dass beide Länder sich von Feinden umgeben sehen. Israel von seinen arabischen Nachbarn, und Iran ebenso, insbesondere von Saudi-Arabien. Aber die Ansätze für eine wirksame Verteidigung sind völlig gegensätzlich. Israel glaubt daran, sich zu isolieren und chirurgisch, ohne Kooperation in der Region gegen seine Feinde vorzugehen. Iran glaubt, dass es, wenn es sich isoliert, seinen Feinden die beste Gelegenheit gibt, sich zusammenzuschließen und es zu besiegen. Iran möchte also überall dort präsent sein, wo Entscheidungen getroffen werden, die sich auf seine nationale Sicherheit auswirken könnten. Dafür haben sie die sogenannte Achse des Widerstands aufgebaut.

Diese Achse besteht aus den Huthi, der Hamas und der Hisbollah, die Israel ja tatsächlich alle angreifen. Kommen wir nicht immer wieder auf denselben Punkt der Bedrohung zurück?

Als Israeli würden Sie sagen, das beweist, dass Iran die Zerstörung Israels vorbereitet, indem er es mit einem Ring aus Feuer umgibt. Aber auch hier gilt: Sobald man die absolute Vernichtung vom Tisch nimmt, die bisher nie versucht wurde, wofür die Kapazitäten auch gar nicht da sind, sieht die Sache anders aus. Will man eine sinnvolle Strategie entwickeln, kann man auf die Drohung mit Zerstörung nicht mit Zerstörung antworten. Das ist eine sich selbst bestätigende Schleife, die niemals endet.

Dazu bräuchte es aber auch Iran und die Hisbollah. Was wäre eine gute Strategie?

Eine gute Strategie wäre, wenn Israel die Hisbollah auf die Probe stellt, indem es eine Einigung im Gazastreifen erzielt. Die Hisbollah hat sich mit Nachdruck zu dem Versprechen verpflichtet, den Beschuss einzustellen, sobald in Gaza eine Waffenruhe herrscht. Israel profitiert nicht von diesen Angriffen in Libanon, und ein Abkommen für den Gazastreifen liegt seit Monaten auf dem Tisch. Es ist an der Zeit, die Initiative zu ergreifen.

Wer wird den Kampf in Libanon gewinnen?

Ich habe das Gefühl, dass wir in ein paar Tagen einen Moment haben werden, in dem Israel sagt, okay, auf kurze Sicht sind wir fertig.

Und auf lange Sicht?

Nichts wird gelöst werden, keines der grundlegenden Probleme. Man könnte sogar behaupten, dass die Hisbollah und Iran ebenfalls siegreich sind, denn Israel ist auf dem besten Weg, geächtet zu werden. Ich weiß nicht, ob es einmal so isoliert sein wird, wie es Südafrika als Apartheid-Staat einmal war, aber es könnte sein. Israel hat bereits einen großen Teil seines internationalen Ansehens verloren.