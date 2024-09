Israels Luftangriff auf Libanon:Viele befürchten einen noch größeren Angriff

Nach der Explosion von Pagern und Funkgeräten der Hisbollah in Libanon greift Israel die Miliz aus der Luft an. Die USA haben angesichts der neuen Eskalation die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Nahen Osten offenbar aufgegeben.

Von Bernd Dörries, Kairo

Als alle noch warteten, ob Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah in seiner Rede nun den ganz großen Gegenschlag ankündigen würde, flogen die ersten israelische Kampfjets über die Innenstadt von Beirut. Im Tiefflug durchbrachen sie am Donnerstagabend die Schallmauer, der Knall war in der Live-Übertragung von Nasrallahs Rede zu hören.