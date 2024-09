Krieg in Nahost:Israel tötet Hisbollah-Kommandeur in Beirut

Israel tötet Hisbollah-Kommandeur in Beirut

Von Bernd Dörries, Matthias Kolb, Kairo/München

Die israelische Armee hat am Freitagnachmittag in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen gezielten Luftschlag ausgeführt, bei dem der hochrangige Hisbollah-Kommandeur Ibrahim Akil getötet wurde. Das bestätigte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am frühen Freitagabend. Ibrahim Akil gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah und wirkte insbesondere im militärischen Flügel der proiranischen Terrororganisation.