Nahost:Warum Erdoğan mit dem Eingreifen droht

Von Tomas Avenarius

Wo stünde die Welt nur ohne Recep Tayyib Erdoğan? Die Nachrichten aus dem Nahen Osten mögen noch so niederschmetternd – und dabei doch immer die gleichen – sein. Der Krieg in Gaza ist im zehnten Monat, kaum einer zählt noch die Zahl der getöteten Palästinenser, erschreckend viele davon sind Frauen und Kinder. Auch im Norden Israels und im Süden Libanons fallen weiterhin die Bomben, fliegen die Drohnen und Raketen, drohen sich Israels Regierung und der Hisbollah-Scheich Hassan Nasrallah gegenseitig Tod und Teufel an. Die Außenminister der USA und der europäischen Staaten warnen ebenso häufig und im Gleichklang vor einem „Flächenbrand“, der die Region in Flammen aufgehen lassen werde, wenn sich die gern aus der Hüfte schießenden Israelis und die todessehnsüchtigen Hisbollahis nicht zügelten. Und so weiter. So geht das seit Wochen, seit Monaten.